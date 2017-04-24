Скончался экс-депутат Сейма Оскар Григс

Foto: Shutterstock На прошлой неделе ушел из жизни Оскар Григс, работавший в свое время депутатом Сейма нескольких созывов. Григс родился 20 января 1943 года, трижды был избран в Сейм (5, 6 и 7 созыва), назначался на должности парламентского секретаря МВД, заместителя главы Комиссии по национальной безопасности и пост в Министерстве обороны, сообщает LETA.

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