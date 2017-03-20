"Как показывает жизнь, получить что-либо можно только в том случае, если ты активно действовал", — заявила газете Diena председатель думы Аматского края Элита Эглите.

Аматский край — один из тех, где недовольство состоянием дорог может закончиться блокированием автомагистралей. Население протестует в основном против непроезжих грунтовых дорог, но в плохом состоянии находятся и асфальтированные, и часто официальный ремонт обещают не раньше чем через несколько лет.

Главы самоуправлений понимают недовольство населения и готовы поддержать достаточно радикальные формы протеста. Баускская дума единственная официально потребовала объявления чрезвычайной ситуации.

15 марта мэр Бауски Райтис Абелниекс встретился с министром сообщения Улдисом Аугулисом, который пообещал, что ответ на письмо думы от 6 марта будет "в установленном законом порядке". "По отношению к чрезвычайной ситуации это звучит довольно странно", — считает Абелниекс.