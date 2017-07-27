С территории сгоревшей нелегальной свалки отходов в Юрмале за месяц вывезено 12,5 тыс. тонн отходов, что обошлось государству примерно в 550 тыс. евро, сообщил на пресс-конференции член правления ООО Clean R Гунтар Левицс.

Правительство выделило на вывоз отходов с этой территории 700 тыс. евро, которые затем планируется взыскать с управлявшего на этой территории ООО Prima M.

Сэкономить деньги (150 тыс евро) удалось благодаря тому, что на территории свалки оказалось меньше отходов, чем считалось ранее. 7500 тонн отходов передано на Гетлиньский полигон, где они будут переработаны в топливо и переданы цементному заводу Cemex.

Около четвертой части отходов сгорело и для переработки не пригодно. Примерно 0,5% отходов составляют опасные отходы — батареи, кабели и прочие электронные и другие плохо рассортированные отходы, подлежащие захоронению на полигоне.

На линии отходов уже рассортирована почти тонна отходов, переработка остальных отходов займет несколько месяцев.

Как сообщалось, 5 июля выигравшее объявленный Государственной службой окружающей среды ООО Clean R приступило к выполнению работ по расчистке территории сгоревшей свалки нелегальных отходов в Юрмале.

Как сообщалось, крупный пожар на нелегальной свалке пластмассового мусора произошел 18 июня. Общая площадь возгорания хранившихся на свалке пластмассовых отходов составила 12 тыс. квадратных метров.

Предприятие Prima M, которому принадлежит свалка, отказалось расчищать ее территорию, сославшись на отсутствие необходимых средств.