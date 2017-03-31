Летом 2016 года на YouTube был опубликован рекламный ролик, снятый в кабинете депутата Панкратова. Политик советовал вкладывать средства в компанию Global Engeneering Baltia и утверждал, что рентабельность таких вложений может достигать 360% годовых. Панкратов через Facebook принес извинения и заявил, что ролик был "предварительным", в рекламной кампании не использовался и к Рижской думе отношения не имеет.

Нил Ушаков в интервью ПБК заявил: "С одной стороны, депутат старался, работал. С другой — к сожалению, есть ошибки, которые публичный политик просто не имеет права допускать. Участие в такой рекламной кампании с любой точки зрения является неприемлемым для любого публичного политика".

Руслан Панкратов в заявлении для СМИ сообщил, что решение "Согласия" стало для него шоком: "Конечно же, слухи о недовольствах мэра Риги по моей правозащитной деятельности, выступлениях с критикой действующих властей из-за их русофобской риторики и внешней политики на российских ТВ-каналах и особенно антифашистская деятельность до меня доходили, но ведь это были лишь слухи, соответственно, и отношение было как к слухам. При всех противоречиях, трудностях личного общения и последующих странностях в принятии партийных и думских решений за последние годы, я все же надеялся, что у господина Ушакова хватит благоразумия, чтобы не предавать своих верных сторонников и, тем более, выгонять их как паршивых собак".

Панкратов занимает пост депутата Рижской думы с 2009 года. С 2006 года возглавляет правозащитную организацию "Верните наши имена!". Руслан Панкратов является автором книги "Мистическое значение камней", основанной на эзотерической психологии, восточной медицины, биоэнергетике и астрологии.