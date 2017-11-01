Предложение подано к проекту государственного бюджета 2018 года. На науку в будущем году предложено выделить 21,2 млн евро, то есть обеспечить прирост финансирования в размере не менее 0,15% от ВВП, чтобы общее финансирование отрасли составило 1% от ВВП.

На учебу в государственных вузах партия предлагает выделить дополнительно 11,7 млн евро, чтобы выполнить требование о ежегодном приросте финансирования высшего образования на 0,25% от ВВП до достижения 2% от ВВП.

1,4 млн евро партия предлагает направить на пенсии по выслуге педагогам дошкольного обучения, специального образования и спортивным педагогам.

0,8 млн евро предложено выделить на то, чтобы заплаты ассистентов в вузах (577 евро) были приближены к самой низкой ставке зарплаты в высшем образовании (724 евро) с 1 января 2018 года.

"Согласие" предлагает направить на образование 3% от платежей предприятий с госкапиталом в государственный бюджет.