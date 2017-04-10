Как сообщили Delfi в пресс-службе "Согласия", Элксниньш пообещает своим избирателям бесплатный общественный транспорт и введение Карты горожанина, стабильные тарифы на теплоэнергию, создание новых рабочих мест и другие "бонусы".

Как пояснил лидер "Согласия" Нил Ушаков, "Элксниньш последние 6 лет защищал интересы города и всего региона в парламенте и выявил за это время целый ряд случаев бесхозяйственности и попустительства". "Сейчас у Андрея с его сильной командой есть реальная возможность навести в Даугавпилсе порядок", — отметил политик.