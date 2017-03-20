Директор Государственной канцелярии Мартыньш Криевиньш со вторника оставит свой пост "по соглашению сторон", сообщает LETA со ссылкой на слова Андрея Вайварса, пресс-секретаря премьер-министра Латвии Мариса Кучинскиса. Криевиньш в течение последних месяцев активно продвигал идею сокращения госаппарата.

Вайварс отметил, что стороны приняли решение не комментировать причины ухода Криевиньша в отставку. Исполнять обязанности директора Госканцелярии будет его заместитель, глава юридического департамента Инесе Гайлите.

Мартыньш Криевиньш был утвержден на посту директора Госканцелярии в августе 2015 года. Ранее он работал на других должностях в госуправлении, в том числе в Министерстве финансов, руководил Центром по межведомственной координации

В течение последних месяцев Кревиньш активно предлагал сократить количество занятых в системе госуправления, чтобы за счет перераспределения ресурсов увеличить зарплаты и привлечь более конкурентоспособных специалистов. В конце февраля план сокращений в госсекторе был представлен на рассмотрение премьеру Марису Кучинскису.

Согласно плану Госканцелярии, работу в госуправлении должны были потерять 7-12% от персонала, то есть около 7000 человек (в это число входят и незанятые вакансии). Зарплаты в госсекторе планировалось поднять до уровня в 80% от частного сектора. Это значит, что руководители и специалисты высшей категории смогут получать до 5000 евро "грязными". Кроме того, план предполагал централизацию всех обслуживающих госуправление функций (в первую очередь, бухгалтерии и IT).