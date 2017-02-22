Национальный совет по электронным СМИ даст оценку передаче "Пусть говорят!", показанной в эфире Первого Балтийского канала 31 января. Передача Андрея Малахова была посвящена скандальной истории изнасилования, произошедшей в России.

Глава центра информации совета Агнесе Берга заявила LETA, что проверка начата после того, как журналист LTV Гунтис Боярс опубликовал в Twitter призыв дать оценку этой передаче. "Мы получили жалобу, которая передана в центр мониторинга", — заявила Берга. Совет проверит возможные нарушения этики.

Aicinu @NEPLPadome izvērtēt PBK rīcību raidījumā "Pustj govoriat" publiski izrādīt un pratināt vairākkārt izvarotu nepilngadīgu meiteni— Guntis Bojārs (@GuntisBojars) 20 февраля 2017 г.

Глава отдела маркетинга ПБК Синдия Фридберга заявила агентству, что канал не будет комментировать "спекуляции вокруг передачи "Пусть говорят!". По ее словам, цель передачи — открывать социальные темы и актуализировать проблемы, вызывая дискуссии. "Абсолютной истины здесь нет", — отметила Фридберга.

"В разгар вечеринки": в чем суть истории?

Серия сюжетов передачи "Пусть говорят" о 17-летней жительнице Ульяновска Диане Шурыгиной, ставшей жертвой изнасилования, выходила на Первом канале с конца января. Всего было показано три передачи, первая — 31 января, последняя — 21 февраля.

Суть истории: 31 марта 2016 года Шурыгина и 21-летний Сергей Семенов познакомились на вечеринке. Шурыгина не отрицала, что пила водку, но утверждала, что сопротивлялась домогательствам Семенова. Позже она подала заявление об изнасиловании, суд признал вину Семенова и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. После апелляции срок был сокращен до трех лет и трех месяцев общего режима. Семенов свою вину не признал.

После объявления приговора во "ВКонтакте" появились группы поддержки пострадавшей и осужденного, собравшие десятки тысяч человек. Семья Сергея Семенова сочла приговор несправедливым и решила вынести историю на ТВ. Первая передача собрала уже более 10 млн просмотров на YouTube.

После первой передачи Диану Шурыгину и ее семью начали травить в интернете. Life использовал крупный кадр Дианы из программы для продвижения своего паблика "ВКонтакте", сообщает Медуза. Сам образ Дианы — прическа и наряд, в котором она была на эфире — стал нарицательным. В Burger King решили, что мем про изнасилованную девушку — хорошая реклама новой акции "Второй Биг Кинг бесплатно" в том же "ВКонтакте". После возмущения в соцсетях пост удалили.

Второй и третий выпуски передачи посвящены травле Шурыгиной в соцсетях. В интервью из колонии Сергей Семенов утверждает, что не виноват, и говорит, что встреча с девушкой "разрушила его жизнь". 21 февраля в Ульяновские прошел митинг в поддержку Семенова, в котором приняли участие около 100 человек.