В сфере здравоохранения на данный момент происходит неэффективное расходование денежных средств и создана уродующая конкуренцию ситуация, заявила в передаче "900 секунд" глава Совета по конкуренции Скайдрите Абрама. "Деньги пропадают, а Минздрав на это не реагирует", — пояснила она.

"Министерство здравоохранения по-прежнему, уж извините, печется об отдельных деталях, а всей отрасли внимания не уделяют. Сейчас — последний момент провести ревизию", — приводит слова Абрамы Skaties.lv.

Председатель Совета по конкуренции сравнила нынешнюю ситуацию в латвийском здравоохранении с человеком, у которого регулярно растет зарплата, но он ее транжирит и в результате всегда жалуется на нехватку денег.

В свою очередь Госконтроль, проведя проверку системы амбулаторного здравоохранения в Латвии, пришел к выводу, что в основном включенные в плановые документы Минздрава мероприятия не выполняются. Многие из существенных для медицины вопросов не решаются годами или предпринимаемые меры не достигают своей цели.

Госконтроль в выборочном порядке оценивал 39 включенных в плановые документы мероприятий и пришел к выводу, что 31 из них не реализовано.

Например, в план развития первичного здравоохранения и улучшения его доступности на 2014-2016 годы было включено 21 мероприятие, но, по мнению Государственного контроля, выполнено только девять из 11 выбранных в выборочном порядке.

Из пяти мероприятий плана по улучшению здоровья сердца и сосудистой системы на 2013-2015 годы, для которых требовалось дополнительное финансирование, не выполнены четыре мероприятия на сумму 1,9 млн евро.

Анализ причин, почему запланированные меры не введены, показал, что одной из причин была неверная оценка финансовых возможностей. В то же время Госконтроль отмечает, что не введен также ряд мер, которые планировалось реализовать в рамках выделенного бюджетного финансирования.

Также Госконтроль указывает на то, что некоторые содержащиеся в плановых документах мероприятия Минздрав считает реализованными, но в ходе проверки установлено, что они были выполнены формально, потому что не достигли своей цели.

Например, хотя в правилах Кабинета министров содержится обязательное требование, чтобы в крупных практиках семейных врачей была вторая сестра или помощник врача, по-прежнему у 47 или 14% всех 339 семейных врачей, число пациентов у которых превышает 1800 человек, нет второй сестры или помощника.