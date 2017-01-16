Совет по кризисному управлению рекомендовал ввести чрезвычайное положение в затронутых африканской чумой свиней (АЧС) Кримулдском и Адажском краях.

17 января предложение совета рассмотрит правительство. Вначале предполагалось, что Кабинет министров примет решение об объявлении чрезвычайного положения сегодня на внеочередном заседании, но для подготовки необходимых документов требуется время.

В связи с введением чрезвычайного положения из средств на непредвиденные случаи планируется выделить около 100 000 евро.

Зона чрезвычайного положения шире карантинной зоны АЧС, так как охватывает не только регионы, где выявлена инфекция, но и граничащие с ними территории.

В предыдущий раз чрезвычайное положение в связи с АЧС объявлялось 1 июля 2014 года, когда в Латвии впервые была выявлена вспышка инфекции. Чрезвычайное положение сроком на три месяца было объявлено в регионах Латгале общей площадью около 5 тыс. кв. км.

Как сообщалось, Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) констатировала первую в этом году вспышку АЧС среди свиней на крупной ферме "Рукас" в Кримулдской волости, где содержались 5023 животных.

Вокруг фермы установлен карантин — защитная зона в радиусе 3 км и надзорная зона в радиусе 10 км. На этой территории контролируется состояние домашних свиней, мясные продукты и движение транспорта.

Гендиректор ПВС Марис Балодис сообщил, что это крупнейшее в Латвии хозяйство, пострадавшее от АЧС. "Если говорить об АЧС, то это самый большой кризис, какой был в Латвии", — сказал Балодис, добавив, что до сих пор болезнь не затрагивала коммерческих хозяйств — ранее ее обнаруживали на маленьких фермах и в приусадебных хозяйствах.

Свиноводческим комплексом управляет ООО "Ancers", которое создано на базе научно-исследовательского хозяйства "Кримулда". Предприятие содержит две фермы — в Кримулдской волости и Саласпилсе, общая численность поголовья свиней составляет 8500 животных.

По данным "Firmas.lv", предприятие "Ancers" было основано в 1994 году. В прошлом году оборот предприятия составил 2,6 млн евро, прибыль — 254,5 тыс. евро.

В предыдущий раз АЧС среди свиней была выявлена в сентябре прошлого года в Гулбенском крае. Из-за болезни пришлось забить 199 животных. В целом за прошлый год АЧС была выявлена на трех фермах, в целом пришлось ликвидировать 311 свиней.

АЧС продолжает распространяться и в популяции кабанов. В этом году вирус был найден у 43 погибших кабанов, а в прошлом году болезнь поразила 1146 животных.