Министерство отмечает, что данная реформа не является "ноу-хау", разработанным лишь представителями ведомства, а включает в себя предложения Банка Латвии, Латвийской конфедерации работодателей, Латвийской торгово-промышленной палаты, Организации экономического сотрудничества и развития, Всемирного банка, и других организаций.

На что замахнулись авторы реформы:

  • Изменить размер минимальной заработной платы
  • Ввести пониженную ставку подоходного налога с населения
  • Изменить размер дифференцированного необлагаемого минимума
  • Увеличить размер необлагаемого минимума для пенсионеров
  • Расширить применение реверсного налога на добавленную стоимость (НДС), основная ставка которого останется на уровне 21%
  • Повысить акцизный налог
  • Поднять ставки налога на азартные игры и лотереи
  • Упорядочить систему кадастровой оценки, которая лежит в основе налога на недвижимость.
  • Ставка налога на гонорар и для самозанятых составит 25%
  • Будет сохранен налог на микропредприятия, но уменьшен порог оборота до 40 000 евро
  • Рефинансированная прибыль предприятий освобождается от налогообложения и др.