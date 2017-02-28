Министерство отмечает, что данная реформа не является "ноу-хау", разработанным лишь представителями ведомства, а включает в себя предложения Банка Латвии, Латвийской конфедерации работодателей, Латвийской торгово-промышленной палаты, Организации экономического сотрудничества и развития, Всемирного банка, и других организаций.
На что замахнулись авторы реформы:
- Изменить размер минимальной заработной платы
- Ввести пониженную ставку подоходного налога с населения
- Изменить размер дифференцированного необлагаемого минимума
- Увеличить размер необлагаемого минимума для пенсионеров
- Расширить применение реверсного налога на добавленную стоимость (НДС), основная ставка которого останется на уровне 21%
- Повысить акцизный налог
- Поднять ставки налога на азартные игры и лотереи
- Упорядочить систему кадастровой оценки, которая лежит в основе налога на недвижимость.
- Ставка налога на гонорар и для самозанятых составит 25%
- Будет сохранен налог на микропредприятия, но уменьшен порог оборота до 40 000 евро
- Рефинансированная прибыль предприятий освобождается от налогообложения и др.