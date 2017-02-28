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Во вторник, 28 февраля, Министерство финансов представило на суд Национального трехстороннего совета по сотрудничеству план масштабной налоговой реформы, одной из главный целей которых является снижение налогового бремени на рабочую силу. Как признали чиновники, на данный момент оно слишком велико, особенно для получателей низких зарплат. Помимо этого, Минфин обещает новый подход к налогообложению предприятий и улучшение жизни пенсионеров. DELFI предлагает ознакомиться с основными идеями "налогового рая", врата в который начнут приоткрываться в 2018 году.