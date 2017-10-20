Верховный суд (ВС) постановил сегодня отказать в рассмотрении кассационной жалобы по делу о трагическом пожаре на ул. Кемпес, который произошел в январе 2006 года. Таким образом, оправдательный для пожарных приговор вступил в силу, сообщила представитель ВС Байба Катая.

Такое решение принято согласно ст. 573 Уголовно-процессуального закона (УПЗ), которая предусматривает, что кассационная жалоба рассматривается лишь в том случае, если она обоснована нарушением УПЗ или другими существенными нарушениями.

Решение ВС обжалованию не подлежит. Таким образом, вступит в силу решение Рижского окружного суда от 28 июня 2017 года, которым признано, что пожарные выполнили свои профессиональные обязанности.

Пожар на улице Кемпес, в квартире на восьмом этаже, произошел 6 января 2006 года. Спасаясь от огня, семья выпрыгнула в окно. От полученных травм скончались четыре человека, а выживший мальчик получил серьезные увечья.

Дело велось о возможном бездействии работников Государственной пожарно-спасательной службы. Полиция прекратила процесс в январе 2007 года за отсутствием состава преступления, но в том же году прокурор восстановила процесс, получив жалобу на решение полиции, и дело было передано полиции на доследование.