Главный футбольный стадион в Риге - "Сконто" - в последние недели оказался в центре скандала, пишет Delfi.lv. Стадион в буквальном смысле разбирают, и проведение на нем матчей сборной Латвии (в том числе и игры против Португалии 9 июня) оказалось под вопросом.

В минувшую пятницу в присутствии судебных исполнителей и сотрудников правоохранительных органов представители компании SIA Light начали демонтаж принадлежащего им имущества на "Сконто". Владелец фирмы, эстонский предприниматель Алан Селтер пояснил Delfi, что теперь он оказался владельцем движимого имущества на "Сконто", поэтому пытается в рамках закона забрать положенное.

"Происходит арест движимого имущества, которое принадлежит третьей стороне — ни владельцу стадиона, ни компании, осуществляющей обслуживание объекта. Есть судебное решение, прибыл судебный исполнитель и описывает это имущество. Будет блокирована возможность использования табло, туннеля, по которому футболисты выходят на поле и покидают его, а также находящиеся на поле ворота", — пояснил Delfi Алан Селтер.

За выходные на стадионе было полностью сняты прожекторы с трех из четырех больших столбов, а также демонтирована часть сидений. Между тем, до игры Латвия-Португалия осталось менее двух месяцев. Чтобы вернуть прожекторы на место, нужно собрать множество документов и провести согласование с ответственными службами, что за столь короткий период может быть не осуществлено. Искусственное освещение необходимо, так как начало матча запланировано на 21:45.

В худшем случае без долгожданного матча останутся 8007 фанатов футбола и особых гостей. Интерес к встрече сборных двух стран огромный, так как Португалия на данный момент является чемпионом Европы, а ее капитан — суперзвезда мирового футбола Криштиану Роналду. Уже сейчас в свободной продаже осталось лишь 244 билета.

Если всем участвующим в споре вокруг стадиона "Сконто" сторонам в ближайшее время не удастся найти решения существующих сейчас противоречий, то более 8 тысяч поклонников футбола рискуют остаться без матчей в Риге. Кроме игры с Португалией (9 июня) на "Сконто" должны были состояться матчи против Швейцарии (3 сентября) и Андорры (10 октября).