Если Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) в результате грядущих муниципальных выборов получит в свои руки власть в Риге, то проект "кладбищенского трамвая" (прокладка новой линии на ул. Сканстес, вызвавшая широкий общественный резонанс) будет отменен.

Вместо этого новое руководство запустит трамвайное сообщение в микрорайонах Межциемс, Пурвциемс и Плявниеки. Как сообщает LETA, об этом заявил кандидат в мэры Риги от СЗК Арманд Краузе.

Помимо этого, Краузе отметил, что Рижская дума, по его мнению, должна работать "в сотрудничестве с руководством Латвийского государства".

В 2013 году Краузе уже стартовал на муниципальных выборах в качестве кандидата на пост мэра Риги, однако возглавляемый им список не смог получить ни одного мандата.

Второй претендент на пост мэра, ныне занимаемый Нилом Ушаковым ("Согласие") — ставленник партии "Единство" Вилнис Кирсис. Он обещает в случае избрания его в руководство Рижской думы наполовину снизить цену на общественный транспорт и предусмотреть 4000 квартир в аренду молодым семьям, а также обеспечить страхование здоровья пожилым людям.

По словам политика, в первую очередь нужно снизить цену билета на общественный транспорт до 0,60 евро. Для этого надо сменить систему э-талонов, обходящуюся в 23 млн евро в год.

Также известно, что "Единство", СЗК и Нацобъединение планируют подписать меморандум о сотрудничестве в ходе выборов в Рижскую думу, один из пунктов которого предусматривает отказ от создания коалиции с партиями "Согласие" и ЧСР. Ушаков, комментируя меморандум, пожелал этим партиям "для начала преодолеть 5%-й барьер, чтобы в принципе попасть в думу".