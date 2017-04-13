Трукснис будет первым номером в кандидатском списке СЗК в Юрмале, а нынешний мэр Рита Спроге будет участвовать в выборах под вторым номером, сообщили в партии. Список еще должно утвердить правление СЗК.

Председатель правления СЗК Арманд Краузе заявил агентству LETA, что кандидатские списки составляют местные отделения партии, а "оценку кандидатам дадут избиратели".

По расследуемому БПБК уголовному делу о возможном незаконном финансировании партии проходят трое подозреваемых и два лица, против которых начат уголовный процесс. Известно, что к Трукснису применен статус подозреваемого.

После появления информации о деле Трукснис 13 октября прошлого года на внеочередном заседании Юрмальской думы был отстранен от должности, но позже вновь выдвинул свою кандидатуру на этот пост и был избран. Однако 13 января этого года он объявил о своей отставке, сославшись на состояние здоровья и пообещав вернуться на выборах как кандидат в мэры.