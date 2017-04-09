Как уже сообщал портал Delfi, в марте 2017 года БПБК начало уголовный процесс по факту торговли влиянием в Юрмале, в рамках которого проходят трое подозреваемых. В ходе предварительного следствия были получены и подтверждены доказательства тому, что частное лицо, возможно, приняло вознаграждение за то, что, используя свое социальное положение, противозаконно повлияло на деятельность должностных лиц Юрмальской городской думы при принятии ими решения в пользу некоего предпринимателя при заключении сделки с SIA Jūrmalas siltums.

В феврале 2016 года ЛТВ уже сообщало, что ряд бизнесменов, интересы которых представляет осужденный по делу Latvenergo Айгарс Мелько, предлагают поставлять в Каугури теплоэнергию с еще не построенной когенерационной станции, которая может лишить работы только что возведенную в Юрмале котельную, работающую на щепе.

В ноябре 2015 года компания KSER направила предприятию Jūrmalas siltums проект договора, в котором было указано, что предприятие хочет договориться о сотрудничестве на 10 лет. Глава Jūrmalas siltums Зигурдс Старкс его не подписал и ушел с работы.

"Председатель думы меня вызывал четыре раза, чтобы я его подписал. Четыре раза!" — рассказывает Старкс, который считает, что от этого предложения городу надо отказаться, в противном случае мощностей будет лишена собственная недавно построенная муниципальная котельная. Стоит отметить, на ее строительство был взят кредит в размере 7 миллионов евро.

После того, как Антикоррупционное ведомство начало уголовный процесс, Гатис Трукснис стал утверждать, что ему в этом деле еще не присвоили какой-либо статус.

"В настоящее время у меня нет никакого статуса. Вообще никакого", — утверждает экс-мэр. В свою очередь Зигурдс Старкс не смог подтвердить эту информацию, поскольку дал подписку о неразглашении. На это же обстоятельство сослался и Айгар Мелько, у которого журналисты поинтересовались ходом процесса.

По данным передачи, встреча Старкса и Мелько произошла в конце 2015 года, на нее Мелько явился с проектом договора. В нем содержалось условие, согласно которому муниципальное предприятие в течение года закупает у KSER не менее 65 000 MWh тепловой энергии — 70% от необходимого для нужд Каугури и примерно столько же, сколько производит новая муниципальная когенерационная станция.

В распоряжение программы De facto попала информация, что на встрече Мелько на салфетке что-то написал, однако, что именно, неизвестно.

"Я же говорю, что не могу распространять информацию", — заявил Мелько на вопрос журналистов, что конкретно он написал на той встрече.

Важный документ с Jūrmalas siltums со стороны KSER подписали два члена правления предприятия. Однако бывший член правления KSER Гундарс Штернбергс свой статус в этом деле комментировать отказался.

В свою очередь со стороны Jūrmalas siltums документ подписали новый глава правления Валдис Витолиньш и второй член правления Райтис Арнтс.

"В январе нынешнего года этот протокол о намерениях был продлен. Скорей всего, вы спросите, почему? Могу ответить. Как я понимаю, предприятие не уладило свои обязательства с министерством. Им продлили лицензию, чтобы они могли начать предпринимательскую деятельность в сфере производства теплоэнергии", — пояснила нынешний мэр Юрмалы Рита Спроге.