Во вторник, 17 января, правительство поддержало разработанные Министерством сообщения изменения к правилам уплаты транспортного налога для частных и юридических лиц. Отдельная категория жителей страны получила льготы.

Скидку в 50% от суммы налога в этом году получат многодетные семьи. Машина должна быть зарегистрирована на одного из членов семьи или быть в его управлении. Льгота предоставляется на текущий календарный год и только на ОДНО транспортное средство семьи. Заметим, что ранее скидка составляла 80%.

Льгота предоставляется с учетом Базы данных жителей, доступ к которой Департаменту безопасности дорожного движения (ДБДД) предоставляет Регистр жителей. А также ДБДД необходимо предоставить справку из учебного заведения в случае, если один из членов семье в возрасте от 18 до 24 лет получает общее, профессиональное или высшее образование.

Скидку также получают инвалиды даже в том случае, если транспортным средством пользуется лицо без инвалидности.

Правила оговаривают порядок уплаты налога для зарегистрированных вне Латвии транспорта категории M1 и N1. Налог можно будет внести безналичным способом, а также наличными или при помощи карты в кассах ДБДД, указав имя, фамилию, персональный код и регистрационный номер.

От уплаты налога освобождается один транспорт, зарегистрированный членом Sabiedroto spēku štābs (ред.: — Объединенный штаб союзников НАТО) или его опекуном, если указанное лицо не является гражданином или постоянным жителем Латвии. Льгота предоставляется на основании удостоверения Sabiedroto spēku štābs.

25%-ую скидка предоставлена для частных и юридических лиц, которые внесены в базу данных Lauku atbalsta dienests. Такое транспортное средство должно использоваться для перевозки грузов. База данных учитывается на 1 января текущего календарного года.