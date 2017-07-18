Как сообщил агентству LETA депутат ЛОР Мартиньш Шицс, представители других партий пока не спешат подписать запрос об отставке Дуклавса.

Как сообщалось, ЛОР предложило Сейму рассмотреть вопрос об отставке Дуклавса с поста главы Минземледелия. Для этого необходимо собрать подписи 10 депутатов, а во фракции ЛОР — всего семь депутатов. ЛОР призвало подписываться под запросом и других депутатов, но пока необходимого количества подписей не собрано.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) начало проверку опубликованной в журнале "Ir" информации о том, что Дуклавсу, возможно, опосредованно принадлежит земельный участок в Рижском свободном порту, который он не указал в своей декларации. Сам министр эту информацию категорически отрицает.