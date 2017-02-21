Национальное объединение Visu Latvijai!-ТБ/ДННЛ отреагировало на сделанное министром образования и науки Карлисом Шадурскисом ("Единство") заявление, что правительство могло бы пересмотреть требования к знаю латышского языка ректорами вузов. Партия объявила, что намерена блокировать эту идею, если она будет выдвинута на рассмотрение.

"Ректор вуза является должностным лицом, которое руководит не только академическим, но и хозяйственным персоналом учебного заведения, а также представляет его интересы в отношениях с Сеймом, Кабинетом министров, подписывает финансовые документы. Для исполнения этих и других функций необходимо знать госязык", — говорится в заявлении Нацблока.

Один из лидеров Visu Latvijai!-ТБ/ДННЛ Райвис Дзинтарс отметил по этому поводу, что "люди должны быть уверены в том, что политики не объявят марафон смягчения языковых норм". "Все начинается с вроде бы небольших вопросов, и именно поэтому Национальное объединение скажет "нет" такой практике", — пояснил политик. Нацблок ссылается на коалиционное соглашение, которое гласит, что изменять законы, касающиеся государственного языка, можно только при единогласной поддержке членов правящей коалиции.

Кучинскис: требования к ректорам можно смягчить

Ранее глава правительства Марис Кучинскис ("Единство") признал, что он согласен на определенное смягчение нынешних законов, требующих от ректоров высших учебных заведений знать латышский язык — при условии, что само требование все же должно остаться.

Как отмечает LETA, Кучинскис предлагает "разумное решение вопроса": по его мнению, оптимальным вариантом будет, если при заключении договора с ректором-иностранцем в документе оговаривается определенный срок, за который ректор обязуется выучить госязык Латвии. Например, в случае с ректором Рижской высшей школы экономики (SSE Riga) Андерсом Палзовым он сможет сохранить свою должность.

Минобразования "взялось" за Кенни и Палзова

Как сообщалось ранее, Министерство образования и науки (МОН) запретило новоизбранному ректору Рижской Юридической школы Мэлу Кенни занять этот пост по причине того, что англичанин не знает латышский язык на достаточном уровне. По такой же причине было объявлено, что не будет повторно утвержден в должности нынешний ректор SSE Riga Палзов.

Таким образом министерство решило сломать давнюю традицию "закрывать глаза" на слабые знания государственного языка обоими ректорами. Несмотря на то, что оба вуза были основаны в рамках проекта международного сотрудничества и обучение в них ведется только на английском языке.

Представитель МОН Лаура Треймане пояснила, что министерство до сих пор учитывало специфические обстоятельства, но это не может продолжаться вечно — вузам нужно было с этим считаться.

В свою очередь в SSE Riga указали, что уровень владения ректором латышским языком до сих пор не представлял никаких проблем.