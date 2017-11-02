Совладельцы дома по улице Марияс, 6 проигнорировали требование Рижской думы, которым предписывалось срочно привести в порядок здание. Поэтому Департамент имущества Рижской думы взял на себя эти работы.

Чтобы обеспечить безопасное движение пешеходов и транспортных средств, у фасада здания начали устанавливать строительные леса. После технического осмотра и оценки опасные конструктивные элементы фасада будут укреплены или демонтированы.

На следующей неделе будет созвано оперативное совещание учреждений самоуправления, чтобы на месте проверить проделанную работу.

Все расходы обязаны возместить совладельцы здания — пропорционально частям имущества.