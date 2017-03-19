Ответственные ведомства возбудили несколько проверок в связи со случаем, когда начальник полиции Рижского региона Гунтарс Маркитанс не был оштрафован за превышение скорости, поскольку таким образом проверял своих подчиненных. Об этом сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.

Одновременно передаче стало неофициально известно, что Гунтарс Маркитанс, скорее всего, уже написал или готовится написать заявление об уходе на пенсию.

По данным передачи, он находился за рулем служебного автомобиля Ford Mondeo, который за превышение скорости был остановлен ехавшим по встречной полосе экипажем первой роты дорожной полиции Рижского управления. Задержанный начальник пояснил коллегам, что проверяет, как работают полицейские. С места происшествия он уехал без штрафа, хотя по неофициальной информации, в момент, когда было зафиксировано нарушение, он ехал со скоростью свыше 130 километров в час.

Подчиняющееся непосредственно начальнику Госполиции Интсу Кюзису Бюро внутреннего контроля до 1 апреля обещает завершить проверку действий Гунтарса Маркитанса, к которому может быть применено дисциплинарное взыскание. Одновременно полиция выясняет, имело ли место нарушение в связи с превышением скорости.