До конца года в Латвии должна быть утверждена пятилетняя программа защиты диких хищников. Любители природы изучают возможность возвращения в латвийские леса медведей, которых на территории страны нет уже около 100 лет, сообщает в субботу телеканал TV3.

На территорию Латвии время от времени забредают медведи из Эстонии, где на данный момент проживает около 700 хищников. За последние годы было зафиксировано не менее десяти таких случаев. Эстонские специалисты предупреждают, что медведи будут наведываться в Латвию все чаще.

Популяция рысей и волков в латвийских лесах стабильна, и теперь любители дикой природы хотят изучить возможность возвращения в Латвию медведей. По словам ведущего исследователя Государственного лесного института Silava Яниса Озолиньша, в стране планируется провести опрос, чтобы выяснить отношение жителей к медведям. "Дополнительно будем опрашивать группы, которых присутствие крупных хищников касается напрямую - крестьян и охотников", - заявил он.

По словам Озолиньша, вопрос заключается в том, готово ли общество жить рядом с медведями. Если ответ будет положительным, придется подумать о том, как помочь медведям прижиться в латвийских лесах.

В свое время в Латвии водилось много медведей, однако они практически исчезли на грани XIX и XX веков из-за интенсивной охоты и вырубки леса.