15 августа в возрасте 92 лет скончался американский архитектор латышского происхождения Гунарс Биркертс. Самой известной его работой в Латвии стало новое здание Латвийской национальной библиотеки.

Гунар Биркертс родился в 1925 году, в 1943-м эмигрировал из Латвии. Учился в Германии, затем перебрался в США, где в 1962 году открыл собственное бюро Gunnar Birkerts and Associates.

По проектам Биркертса построены здания Федерального резервного банка в Миннеаполисе, Музей стекла в Корнинге и одно из зданий Мичиганского университета. Две его работы вошли в составленный в 2007 году список 150 лучших зданий всех времен, построенных в США (составлен Американским институтом архитекторов).

Delfi.lv отмечает, что проектом всей жизни Биркертса было здание новой Национальной библиотеки в Риге ("Замок Света"). Оно было открыто для публики в 2014 году. Другой проект, который Биркертс хотел реализовать в Латвии - перестройка Музея оккупации ("Дом будущего") остался незаконченным.

В 1995 году Биркертс был награжден Орденом трех звезд и включен в Латвийский культурный канон.