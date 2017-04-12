На его взгляд, даже поверхностный анализ этого исследования показывает, что оно не только непрофессионально, но и по своей природе — подделка или мошенничество.

В исследовании случайно или намеренно использованы ошибочные данные, а именно, результаты экзаменов рассматриваются за один период, а число детей — за другой. В итоги результаты десятков рижских школ занижаются, указывает Ушаков.

В исследовании анализируются результаты всего трех обязательных экзаменов. Поэтому школа, которая готовит, например, хороших биологов или историков, если ее учащиеся не показывают отличных результатов на экзаменах по математике, по логике МОН, — плохая школа.

В последние годы выпускники латышских школ и школ нацменьшинств сдают одинаковые по содержанию экзамены по латышскому языку. Выпускники школ нацменьшинств сдают экзамен по латышскому языку хорошо, но, конечно, в среднем хуже, чем выпускники латышских школ. По мнению министра Карлиса Шадурскиса, это позволяет сделать вывод о том, что эти школы не совсем полноценные.

Ушаков обещает 19 апреля представить полный анализ допущенных в исследовании МОН ошибок, а, "возможно, и сознательной подделки данных". Мэр Риги выразил сожаление по поводу того, что Шадурскис обидел сотни учителей и тысячи детей, назвав их школы второсортными. Ни одна школа в Риге по указаниям Шадурскиса закрыта не будет, заверил он.

Как сообщалось, в семи рижских средних школах индекс сдачи обязательных экзаменов ниже 30%, говорится в исследовании об оптимальной модели школьной сети Латвии. Индекс получен путем суммирования оценок за три обязательных экзамена, деления полученного результата на число учеников 12-х классов и деления на три.

Индекс сдачи экзаменов ниже 30% в 29-й Рижской средней школе, 54-й Рижской средней школе, 61-й Рижской средней школе, 15-й Рижской средней школе, 92-й Рижской средней школе, 65-й Рижской средней школе и 53-й Рижской средней школе.

Представляя результаты исследования, министр образования Карлис Шадурскис заявил, что индекс ниже 30% свидетельствует о недостаточном качестве образования. Он подчеркнул, что в Латвии есть средние школы, существование которых с точки зрения качества недопустимо. Это может означать, что они будут преобразованы в основные школы.

Все указанные школы — это школы нацменьшинств с латышским и русским языками обучения, с разным числом учащихся в 12-х классах — от 82 до 10.

Близки к индексу 30% в Риге еще 17 средних школ, и более половины из них являются школами нацменьшинств.

Индекс выше 70% имеют в Риге шесть школ — Рижская государственная 1-я гимназия, Рижская государственная 2-я гимназия, Рижская государственная Агенскалнская гимназия, Рижский французский лицей и Рижская центральная гуманитарная средняя школа.

В индекс сдачи обязательных экзаменов не вошли вечерние, заочные, дистанционные и профессиональные средние школы.