Мэр указал, что штраф за то, что Рижская дума общается с рижанами в фейсбуке на русском и английском языках, уже оплачен из его личных средств.Сейчас готовится заявка в Конституционный суд, адвокат будет оплачиваться тоже из личных средств Ушакова.

"У нас по-прежнему будет в полном объеме размещаться вся необходимая информация. И здесь также можно будет получить ответы на все вопросы на русском языке", — сообщает коллектив Рига.lv, в который входят как Ушаков, так и его коллеги. Подписаться на страничку можно, нажав кнопку Like ("Нравится").

"Таким образом коммуникация с рижанами не на латышском языке полностью выводится из юрисдикции Закона о госязыке, так как это общение осуществляться будет не самоуправлением. А просто группой лиц, которые хотят помочь самоуправлению и горожанам", — пояснил Ушаков.

Ранее мэр Риги назвал решение суда оставить решение о штрафе за то, что Рижская дума использует в общении в социальных сетях не только на латышском языке, "политическим, непрофессиональным и некомпетентным".

"Я раньше воздерживался и не комментировал решения латвийских судов. Но в этой ситуации решения обеих инстанций– политические, непрофессиональные и некомпетентные. Судьям, принявшим такое решение — не место в судебной системе. Именно из-за таких судей общество в Латвии давно уже перестало верить в честность и непредвзятость судебной власти. И по поводу качества обоих решений сейчас готовится жалоба в Совет юстиции.

Дело не в сумме штрафа, дело в принципе. Вы себе можете представить, чтобы во Франции оштрафовали мэра Парижа за то, что мэрия города в твиттере пишет не только на французском, но и еще на английском или немецком языках? Или чтобы кто-то оштрафовал мэра Стокгольма, Копенгагена, Берлина за использование других, кроме шведского, датского или немецкого языков в социальных сетях? Такое даже в голову прийти никому не может", — написал Ушаков.