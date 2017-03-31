По его словам, "прожиточный минимум" рижских школ - 450-550 детей в одном учебном учреждении, и все столичные школы отвечают этим критериям.

Шадурскис хочет, чтобы в школах было еще больше учеников, но это приведет к ликвидации единственной русской или латышской школы в микрорайоне, и этого самоуправление допустить не может. Мнение Шадурскиса Ушаков примет к сведению, но однозначно его проигнорирует.

Глава Рижской думы также сомневается в целесообразности передачи части функций самоуправления в сфере образования государству, поскольку государство доказало свою некомпетентность, что подтверждается примером реформы зарплат учителей.