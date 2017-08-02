Как сообщили на предприятии, все еще ведется работа над технически сложными повреждениями сетей в местах, где провода повреждены на нескольких участках, на электролинии повалены деревья, в труднодоступной местности.

Sadales tīkls продолжает работу в усиленном режиме. В среду около двух часов дня нарушения электроснабжения еще были примерно у 2000 клиентов в Марупском, Ругайском, Балвском и Резекненском краях.

В среду утром после ночной грозы перебои с электроснабжении были у 10 000 домашних хозяйств.