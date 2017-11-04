Внеочередное заседание было собрано по инициативе депутатов Альянса регионов (АР) и национального объединения VL!-ТБ/ДННЛ. За смещение Пожарнова с поста проголосовали восемь депутатов - шестеро от АР и двое от VL!-ТБ/ДННЛ.

Депутат Карина Путниня заявила LETA, что в самоуправлении не соблюдались принципы эффективного управления, а решения принимались с нарушением закона, политически, а не в интересах самоуправления. Руководство не считалось с мнением оппозиции.

Гунтис Туманис (VL!-ТБ/ДННЛ) отметил, что создания коалиции было достигнуто соглашение по нескольким вопросам, однако три месяца спустя стало ясно, что договоренности на самом деле нет. Стиль работы Пожарнова, по его словам, непрозрачен и непонятен.