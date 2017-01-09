В 2016 году в Даугавписле было зафиксировано резкое снижение рождаемости. Предполагается, что это может быть связано с тем, что из города уезжает все больше молодых людей, сообщает LETA.

В 2012 году в городе на свет появилось 762 ребенка, в 2013-м - 846, в 2014-м - 804, в 2015-м - 865, в прошлом году - 778. Руководитель Даугавпилсского загса Хелена Солдатенок заявила, что снижение темпов рождаемости может быть связано с отъездом молодежи из города. По ее словам, статистика рождаемости в городе может улучшиться благодаря принятому городской думой решению о выплате пособий по рождению в размере 300 евро.

За прошлый год в городе зафиксировано 1250 смертей, и это тоже самый высокий показатель за последние четыре года. Главные причины смерти остались прежними - заболевания сердца и кровеносной системы, а также онокология.