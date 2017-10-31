17 нарушений констатировано в образовательных учениях Риги, в том числе в 7 детских садах. Еще 8 заведений-нарушителей выявлено в Даугавпилсе, 2 — в Вентспилсе.

За прошлый год несоответствие использования латышского языка согласно требованиям было констатировано в 54 учебных заведениях.