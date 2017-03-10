"Укрепление государственной границы, в том числе путем возведения инженерных сооружений, — это нормальная практика. Таким образом удается облегчить труд пограничников, обеспечивать эффективную охрану госграницы меньшими затратами", — отметил он.

Бычковский также обратил внимание, что аналогичная работа проводится и на белорусских границах. "Также возводятся инженерные заградительные сооружения, в том числе различные заборы, которые оборудованы современными средствами охраны границы. Это могут быть сигнализационные датчики, системы видеонаблюдения и другие интеллектуальные системы", — пояснил официальный представитель Госпогранкомитета.

Белорусские и латвийские пограничники тесно сотрудничают. "По всем актуальным вопросам есть диалог, взаимопонимание", — отметил Антон Бычковский.

Как уже ранее писал портал DELFI, в целях борьбы с нелегальными иммигрантами и другими нарушителями границы на латвийско-белорусской границе возведут ограду длиной в несколько десятков километров, сообщил начальник Госпогранохраны Нормунд Гарбарс.

Уже объявлена закупочная процедура на разработку технического проекта оборудования латвийско-белорусской границы и авторский надзор. Срок подачи предложений — 20 марта, сообщается на сайте Государственного агентства обеспечения.

Согласно технической спецификации закупки, поставщик должен подать не менее трех вариантов конструкции ограждения, которое будет комбинированной металлической оградой из проволоки и колючей проволоки высотой не менее двух метров.

Протяженность латвийско-белорусской границы — 176 километров. Работы по ее обустройству могут начаться в 2018 или 2019 году.