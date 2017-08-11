В июле за "Согласие" проголосовали бы 21,2% опрошенных избирателей (для сравнения: в мае — 22,3%, а в апреле — 23%).

Рейтинг СЗК по сравнению с маем снизился на 0,7% — до 13,8%, а рейтинг VL-ТБ/ДННЛ вырос на 0,4% — до 5,8%.

Популярность Латвийского объединения регионов выросла с 3% до 4,5%. Заметно вырос и рейтинг Новой консервативной партии — с 2,9% до 4,2%.

В то же время рейтинг партии "Единство" снизился на 0,3% — до 3,7%.

Поддержку в 2% избирателей в июле получила партия "No sirds Latvijai", а партия Артуса Кайминьша KPV LV — 1,4%.

При этом 24,1% опрошенных не определились с выбором, а 17% заявили, что на выборы Сейма идти не собираются.