В Курземе построили военные склады за 6,8 млн. евро, чтобы "среагировать в случае кризиса"

Foto: LETA 27 декабря министр обороны Раймонд Бергманис примет участие в церемонии открытия комплекса военных складов в Вайноде. Как сообщает LETA, склады будут использоваться для хранения различного имущества Национальных вооруженных сил, что будет гарантировать возможность реагировать в кризисных ситуациях. Строительство комплекса началось 10 июня этого года и обошлось государству в 6,8 млн. евро.

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