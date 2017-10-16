"Для его производства не нужны поля опиумного мака, он в 30–50 раз мощнее, благодаря чему его эффективная доза получается в десять раз компактнее и в десять раз дешевле. Многие даже не знают, что употребляют фентанил, они думают, что приобрели героин. Дилерам это выгоднее, поскольку фентанил не только дешевле, но и действует более короткое время, значит, покупатель быстрее придет за новой дозой", — пояснила Стирна. По ее словам, к наркологам все чаще привозят пациентов, принимавших фентанил и его производные.

"Ренессанс" в Латвии переживает и марихуана. После того, как три года назад спайсы попали в список запрещенных к продаже, их популярность существенно сократилась. На их место вновь пришла марихуана, но уже значительно более плохого качества, чем раньше.

"Мы не можем сравнивать марихуану, которую курили десять лет назад, с той, что курят сейчас. Она не была настолько концентрированной. Сегодня же после нее попадают в стационары — в острых состояниях", — рассказала врач. На данный момент марихуана является самым распространенным наркотиком в Латвии, и его популярность все больше растет.