В прошлом году размер средней нетто-зарплаты (зарплаты после уплаты налогов) составил 631 евро, то есть 73,4% брутто-зарплаты. По сравнению с предыдущим годом она выросла на 4,7%.

Повышение минимальной зарплаты с 360 евро до 370 евро с 1 января не оказало существенного влияния на размер зарплаты.

Размер реальной нетто-зарплаты, с учетом инфляции в 0,1%, вырос на 4,6%.

В 2016 средняя брутто-зарплата в частном секторе составила 845 евро, в общественном секторе - 886 евро, а в общем правительственном секторе, в который входят ведомства государства и самоуправления, Государственное агентство социального страхования, а также государственные и самоуправленческие компании, - 836 евро.

В частном секторе зарплаты выросли на 5,8%, в общественном - на 3,7%, а общем правительственном секторе - на 5%.

Фонд брутто-зарплат в 2016 году по сравнению с предыдущим годом увеличился на 5,8% или 418,5 млн евро, тогда как количество работников в стране выросло только на 0,7% или 5300 человек.

В прошлом году зарплата стремительнее всего росла в отраслях, в которых средний уровень зарплат сравнительно низкий: в сфере "другие услуги" - на 8,5%, в сфере услуг общественного питания и гостиничном бизнесе - на 7,1%. Сфера "другие услуги" включает в себя общественные, политические и другие огранизации, в которых средняя зарплата выросла на 10,7%, а также услуги ремонта предметов индивидуального пользования, химчистки, парикмахерские салоны красоты и похоронные агентства, в которых средняя зарплата выросла на 5%.

Самый медленный прирост зарплат в 2016 году наблюдался сферах профессиональных, научных и технических услуг, а также в сфере транспорта и складского хозяйства.

Самые большие зарплаты получают сотрудники финансового сектора, страховых компаний, компаний ИТ и телекоммуникаций, энергетической отрасли, добывающей отрасли, а также сферы госуправления.