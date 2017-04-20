В рамках программы перемещения ЕС в Латвию из Греции прибыли 20 сирийцев, сообщает Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ).

Пять сирийских семей находятся сейчас в центре ищущих убежища в Муцениеки.

Среди перемещенных представители таких профессий, как фармацевт, медсестра, повар, металлообработчик, работник торговли, специалист по судостроению. Люди в своих анкетах указали владение арабским, английским языком и курманджи.

Всего Латвия приняла по программе перемещения ЕС уже 300 человек, то есть половину предусмотренного количества беженцев.

До конца марта статус беженца получили 10 человек, альтернативный статус — 151 человек.