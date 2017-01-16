В тот раз от вируса погибло порядка 100 свиней. Распространение Ауески удалось предотвратить путем вакцинации оставшихся в Лимбажи и Бауске животных, однако прививка способна подействовать лишь на одомашненных животных. Теперь же болезнь констатирована у зверя, поэтому сдержать ее намного труднее. К тому же следует учитывать, что вирус Ауески опасен и для собак (особенно под угрозой оказались охотничьи собаки).

Биологи советуют не подпускать собак ни к живым, ни к мертвым кабанам — инфицирование происходит путем контакта со слюной, кровью или мясом. Вакцина против обычного бешенства на Ауески не действует. Судя по медицинским источникам, опасность он представляет и для кошек.