Будущая единая Лиепайская военная база планируется на размещение от 500 до 1000 военнослужащих.

Сейчас в Лиепае на девяти военных объектах размещены штаб флотилии Морских сил, Морская служба наблюдения и связи, эскадра минных тральщиков, 1-й региональный центр обеспечения, учебный центр Морских сил и филиал языковой школы, штаб 4-й бригады Земессардзе и 45-й пехотный батальон Земессардзе.

Министерство обороны решило развивать единую военную базу, где будут размещены все дислоцированные в Лиепае военные подразделения.

Согласно плану развития Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии на 2016-2028 гг., финансирование на развитие Лиепайской военной базы предусмотрено с 2020 года. Но уже с 2017 года планируется начать разработку эскизного плана базы, а с 2021 года — планируемое развитие инфраструктуры.

Лиепайское городское самоуправление согласилось передать во владение Минобороны недвижимость — незастроенный земельный участок площадью 1,1 га на бульв. Атмодас, 7 в Лиепае. Сегодня правительство утвердило безвозмездное перенятие этого земельного участка в собственность государства.