Таким образом самоуправление планирует разгрузить дворы многоквартирных домов от паркующихся там автомобилей, а также обеспечить возможность удобной посадки/высадки детей возле учебных заведений.

Автостоянки будут построены вдоль дорог, территорию вокруг них благоустроят. Ряд парковочных мест предусмотрен для параллельной парковки, другие — перпендикулярно к одностороннему движению. Уже начато строительство автостоянок на улицах Малиенас, Лиелвардес и Хипократу.

Автостоянка на улице Лиелвардес (от улицы Гунара Астрас до улицы Дзелзавас) будет создана в зоне зеленых насаждений, вдоль Бикерниекского леса с несколькими "карманами". Рядом находятся Рижская 80-я средняя школа и жилые дома. Ограничения во времени не будет. Количество мест: 108.

Автостоянка на улице Малиенас (от улицы Велдрес до улицы Юглас) также расположится в зоне зеленых насаждений, рядом с проезжей частью. Она предусмотрена для местных жителей и посетителей Рижской основной школы Эзеркрасту. Ограничений по времени нет. Количество мест: 53.

На отрезке улицы Хипократу (от улицы Гайльэзера до улицы Бикерниеку) "карманы" будут созданы рядом с проезжей частью. Парковочные места будут располагаться параллельно улице, и будут выполнять две функции. С 7:00 до 19:30 — для тех, кто посещает близлежащие учебные и медицинские заведения (Рижская 89-я средняя школа, Межциемская основная школа, спортивная школа, 242-й детский сад и Центр социального ухода Gaiļezers). Машины можно будет оставлять не дольше, чем на полчаса. С 19:30 до 7:00 — для нужд жителей близлежащих жилых домов. Без ограничения во времени. Количество мест: 36.

В ближайшее время автостоянки также появятся на улице Вайдавас возле 60-й средней школы — 12 мест; улице Илукстес (от улицы Деглава до улицы Лубанас) — 84 места; улице Улброкас (от улицы Деглава до улицы Келдыша) — 121 место; улице Келдыша — (от улицы Илукстес до улицы Улброкас) — более 200 мест; улице Дзелзавас (от улицы Гунара Астрас до улицы Лиелвардес) — более 200 мест; улице Рушону (от улицы Маскавас до улицы Аглонас) — 41 место; улице Эбельмуйжас (от улицы Валдекю до улицы Лециену) — более 100 мест; улица Ростокас (от улицы Золитудес до улицы Яня Озолиня) — около 100 мест; на улице Даммес — 65 мест; на бульваре Анниньмуйжас — 49 мест; на улице Золитудес (от улицы Граматас до улицы Русас) — 42 места; на проспекте Курземес (круг от улицы Слокас до улицы Слокас) — 230 мест.