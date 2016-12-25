В ноябре депутатам Сейма в виде зарплаты выплатили 189 379 евро после уплаты налогов, сообщили агентству LETA в пресс-службе парламента.

В октябре на эти цели израсходовано 192 458 евро. Кроме этого депутатам компенсируют транспортные расходы и траты на аренду жилья.

Как и в предыдущие месяцы, самую большую зарплату — 3716 евро — получил руководитель фракции Союза зеленых и крестьян и глава нескольких парламентских комиссий Аугуст Бригманис. Самое маленькое вознаграждение было выплачено Эдвину Шноре (VL-ТБ/ДННЛ) — 1606 eвро.

В следующем году зарплата депутатов Сейма вырастет с 2448 до 2618 евро до уплаты налогов.

По данным ЦСУ, средняя зарплата в стране в 2015 году составляла 818 евро, но оклад парламентариев в 2017 году будет рассчитываться с применением коэффициента 3,2 к сумме средней зарплаты в стране.