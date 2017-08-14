Новый председатель Озолниекской краевой думы Дайнис Лиепиньш (ЛОР), подыскивая место для архива, обнаружил в здании думы помещение с баней и джакузи, о котором, по его словам, не знало большинство нынешних работников самоуправления, сообщает LETA.

Лиепиньш решил использовать здание рациональнее и перенести архив со второго этажа в полуподвальный. К своему удивлению он обнаружил на нижнем этаже зону отдыха с баней и ванной джакузи. По словам Лиепиньша, об этой бане знал лишь узкий круг работников думы, в основном те, кто работал там давно.

"Я не понимаю, что со всем этим делать, как использовать? Ясно, что ни мне, ни другим работникам думы такое помещение не нужно, но и демонтировать все это было бы глупо", — признал мэр.

Лиепиньш допускает, что найти в бухгалтерских документах записи об оборудовании этой зоны отдыха будет трудно. "Часть сотрудников в отпусках, часть уже в думе не работает", — сказал он.

Предшественник Лиепиньша на этой должности Петерис Велецкис (ЛКС) сказал, что когда он начинал работать в думе, помещение с баней там уже было, но оно не особо использовалось — там хранили подарки думе и, так как там была и офисная мебель, иногда проводили заседания комиссии по гражданской обороне.

С бывшим главой самоуправления Марисом Айнарсом (ЛКС/Гражданский союз), во время работы которого, по словам Лиепиньша, и была оборудована такая зона отдыха, агентству LETA связаться пока не удалось.