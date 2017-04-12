При моделировании оптимальной сети школ территория Латвии будет поделена на четыре группы, свидетельствуют критерии оценки школ, включенные в исследование Министерства образования и науки о создании оптимальной модели сети общеобразовательных учебных заведений.

Основных критериев оценки школ будет три: потенциальное число учащихся 1-6-х, 7-9-х и 10-12-х классов, число жителей населенного пункта и его значение, расстояние до ближайшего учебного заведения такого же уровня.

Территория Латвия в контексте сети школ будет поделена на четыре группы. В первую группу будут включены четыре крупнейших города Латвии с населением более 50 тыс. человек: Рига, Даугавпилс, Лиепая и Елгава.

Во вторую группу включены остальные региональные центры развития (бывшие районные центры), а также Смилтене, Сигулда и Ливаны, и наиболее тесно связанные с Ригой окрестные территории: Юрмала, Пиньки, Яунмарупе, Марупе, Олайне, Кекава, Баложи, Икшкиле, Саласпилс, Улброка, Адажи и Царникава.

В третью группу войдет остальная часть территории Латвии, за исключением отдаленных мест малонаселенных территорий. Эти места будут включены в четвертую группу городков и поселков, где на расстоянии 25 и более км нет другого места, где можно получить среднее или основное школьное образование.

Эти расстояния установлены с учетом того, чтобы время на дорогу в школу на общественном транспорте не превышало одного часа.

При оценке школ будут установлены также такие дополнительные критерии, как индекс обязательных централизованных экзаменов за среднюю школу, имеющаяся вокруг школ инфраструктура (спортзалы, бассейны, стадионы, художественные и музыкальные школы, интернаты или служебные гостиницы), демографический потенциал населенного пункта, его экономический потенциал, досягаемость из окрестных населенных пунктов.

Закончить исследование планируется осенью, подготовив рекомендации для самоуправлений, которые будут отвечать за принятие решений об упорядочении сети школ.