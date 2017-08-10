В Пурвциемсе 3000 клиентов на полчаса остались без света

Foto: Shutterstock Днем в четверг, 10 августа, в рижском микрорайоне Пурвциемс произошли неполадки в электросети среднего напряжения. В результате в 15:27 порядка трех тысяч клиентов Sadales tikls — в окрестностях улиц Илукстес, Дзелзавас, Бранткална и Сеску — остались без электричества. Как только поступил сигнал о неполадках, бригада Sadales tikls приступила к локализации повреждения. К 16 часам подачу электричества была восстановлена.

Заметили ошибку?

Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.