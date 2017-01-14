19 января вступят в силу изменения в расписаниях движения на трех маршрутах минибусов Rīgas mikroautobusu satiksme

№ 237 Эспланада — Иманта

Принимая во внимание тот факт, что в выходные дни количество пассажиров ничтожно мало, по воскресеньям минибусы по этому маршруту курсировать не будут.

№ 270 Иманта — Плявниеки

Так как по субботам минибусы 280-го маршрута больше курсировать не будут, то минибусы 270-го маршрута по субботам будут ходить по расписанию рабочего дня. Жители Пурвциемса смогут доехать до автовокзала минибусами 270-го маршрута, которые по субботам будут выполнять рейсы по расписанию рабочего дня.

№ 280 Автовокзал — Пурвциемс

Впредь по рабочим дням на этом маршруте минибусы будут курсировать с утра до 11:40 и после обеда с 14:40 до 20:55 часов от автовокзала. В середине дня на участке Пурвциемс — Центральный вокзал будут курсировать минибусы 270-го маршрута. По субботам минибусы 280-го маршрута больше курсировать не будут и из Пурвциемса до Центрального вокзала по субботам можно будет добраться минибусом 270-го маршрута.

С 23 января изменится расписание движения по рабочим дням:

автобусов №№ 1, 14 и 40

троллейбусов №№ 19 и 24

Подробные изменения будут доступны на сайте rigassatiksme.lv.