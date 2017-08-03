Как пояснила представитель департамента Уна Ахуна-Озола, бесплатные стоянки ликвидируют согласно плану Рижской думы освободить центр Риги от бесконечного потока частных автомобилей. На данный момент в столице зарегистрировано более 200 000 машин.

Власти надеются, что в результате перевода стоянок на платную основу жители начнут задумываться, не лучше ли для недальних поездок в центр Риги пользоваться велосипедом, общественным транспортом или пройтись пешком. Согласно плану, с каждым годом число платных стоянок будет расти, отметила Ахуна-Озола.

Помимо этого, платная парковка приносит деньги в городской бюджет: согласно отчетам Rīgas satiksme, в 2016 году муниципальные места для парковки пополнили казну Риги на 10,7 млн. евро.