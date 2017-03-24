Правила Кабинета министров предусматривают, что на владельца животного налагается обязанность убрать экскременты на обжитой территории. За нарушение правил физической персоне грозит предупреждение или штраф в размере от 7 до 350 евро, юридическим лицам — штраф в размере 15-700 евро, с конфискацией или без конфискации животных.

За те же самые нарушения, если они совершены повторно в течение года после наложения административного наказания или в результате нарушен нанесен физический или материальный ущерб, штраф для физических лиц составляет от 15 до 700 евро, для юридических лиц — от 700 до 1400 евро, с конфискацией или без конфискации животных.

Ранее просьбой усилить контроль за владельцами домашних владельцев в комитет обратилось муниципальное ООО Rīgas namu pārvaldnieks. Специалисты предприятия, обследуя территории, прикрепленные в жилым домам, неоднократно констатировали, что хозяева собак не соблюдают требования Правил Кабинета министров о необходимости уборки экскрементов. Это приводит к антисанитарным условиям и к росту объема работы управляющих жилыми домами. Дворники регулярно убирают с зеленых зон, со дворов, тротуаров и внутриквартальных дорог собачьи экскременты. Поскольку жители выгуливают собак и до начала, и после завершения рабочего дня дворников, то обеспечить чистоту территорий, прикрепленных к жилым домам, затруднительно.