В понедельник, 23 октября, Штаб защиты русских школ проведет акцию протеста против решения Министерства образования и науки (МОН) о переводе средних школ национальных меньшинств на латышский язык обучения. Пикет начнется в 12:00 возле Министерства Образования — рядом с Пороховой башней на улице Вальню.

Название акции — двуязычное: "Es Esmu Latvija, Аз Есмь Латвия". Организаторы призывают взять с собой свои латвийские паспорта. "Помашем, чтобы напомнить, что мы натуральная часть Латвии", — заявил один из представителей акции Дэги Караев.

Для активистов штаба, которые участвовали в проведении акций протеста в 2004 году, идея МОН не стала новостью. "В декларации действующего правительства, которое пришло к власти еще в 2014 году, четко записано, что все образование будет переведено на латышский язык", — сказал активист Штаба защиты русских школ и сопредседатель латвийского комитета по правам человека Владимир Бузаев.

По плану министерства, в 2020/2021 учебном году в средней школе, с 10-го по 12-й класс, преподавание общеобразовательных предметов будет осуществляться на государственном языке. Исключение — предметы, связанные с историей и культурой, а также язык нацменьшинств и литература. Данный план еще необходимо утвердить в правительстве и Сейме.