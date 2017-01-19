21 января по всему миру пройдут добровольно организованные шествия женской солидарности Sister march. В Риге в этот день тоже состоится шествие солидарности за права женщин, сообщила агентству LETA глава правления общества Papardes Zieds ("Цветок папоротника") Ивета Келле.

21 января шествие в Риге за права женской солидарности начнется в 11.00. Участники соберутся в Вецриге, около Полю гатве, после чего отправятся шествием к памятнику Свободы.

По словам Иветы Келле, в последние годы в мире выявляется все больше политических инициатив, что подвергает опасности права женщин. Она упоминает, что, например, в Польше женщины вынуждены бороться за права выполнять аборт даже в том случае, когда беременность подвергает опасности их жизнь и здоровье.

В Латвии женщины тоже добились большего равенства, отметила Келле. Она добавила, что недавно евангелическая лютеранская церковь Латвии вынесла решение запретить женщинам становиться священниками.

"А в Сейме есть депутаты, которые полагают, что женщины не способны сами принять решение о своем репродуктивном здоровье и выбрать время, когда запланировать время рождения ребенка", — полагает глава правления общества Papardes Zieds.