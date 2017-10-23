В понедельник, 23 октября, Штаб защиты русских школ проводит акцию протеста против решения Министерства образования и науки (МОН) о переводе средних школ национальных меньшинств на латышский язык обучения. Пикет начался в 12:00 возле здания Министерства образования — рядом с Пороховой башней на улице Вальню. Портал Delfi предлагает видеозапись мероприятия.

Как сообщает корреспондент Delfi с места событий, особо сильно от участников пикета "досталось" министру образования и науки Карлису Шадурскису. Подавляющее число плакатов, которые подготовили активисты, посвящены ему: политик представлен в образе строгой учительницы, ему посвящены лозунги "Карлис, не шадурь", "Шадурка лопнет", "Карлис, твоей карьере конец".

На митинг явилось порядка 200 человек. Помощник евродепутата Татьяны Жданок Юрий Петропавловский заявил перед собравшимися, что "Шадурскис и его чиновники за наши налоги хотят изнасиловать наше образование на русском языке". Затем последовал ставший уже классическим призыв "Руки прочь от наших школ" с утверждением, что "мы готовы отстоять наши школы".

После этого сама Жданок начала скандировать "Русской школе быть" и заявила, что русскоязычным Латвии, по ее мнению, нужен принцип "Русский — родной, латышский — второй". А власти Латвии, как полагает евродепутат, "хотят сделать наc манкуртами, не знающими ни одного языка". Она также привела слова поэта Райниса "Не народ против народа, а вместе против тьмы".

Еще один европарламентарий Андрей Мамыкин заявил, что "Латвия это не только Шадурскис, это все мы", и призвал "напомнить ему об этом".

"Выходите, господин министр! Карлис, nāc ārā!", — сказал Мамыкин, пообещав также сбор подписей в защиту билингвального образования и "акции в Брюсселе и Страсбурге".

Название акции — двуязычное: "Es Esmu Latvija, Аз Есмь Латвия". Организаторы призывают взять с собой свои латвийские паспорта. "Помашем, чтобы напомнить, что мы натуральная часть Латвии", — заявил один из представителей акции Дэги Караев.

Для активистов штаба, которые участвовали в проведении акций протеста в 2004 году, идея МОН не стала новостью. "В декларации действующего правительства, которое пришло к власти еще в 2014 году, четко записано, что все образование будет переведено на латышский язык", — сказал активист Штаба защиты русских школ и сопредседатель латвийского комитета по правам человека Владимир Бузаев.

По плану министерства, в 2020/2021 учебном году в средней школе, с 10-го по 12-й класс, преподавание общеобразовательных предметов будет осуществляться на государственном языке. Исключение — предметы, связанные с историей и культурой, а также язык нацменьшинств и литература. Данный план еще необходимо утвердить в правительстве и Сейме.