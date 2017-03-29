Завтра, 30 марта, комитет рассмотрит этот вопрос.

В письме Госполиции отмечается, что в прошлом году в трех авариях на нерегулируемых переходах погибли люди, а в десяти телесные повреждения получили дети. В этом году дети пострадали в двух таких ДТП. Количество аварий растет как в темное, так и в светлое время суток.

Госполиция отмечает, что нельзя поставить по полицейскому на каждом переходе, поэтому целесообразно было бы оборудовать самые опасные переходы дополнительными элементами безопасности — например, освещением, рельефными элементами, на которые водители обратили бы внимание.